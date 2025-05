Inter te l’ho promesso da bambino | da Dimarco a Barella… La favola dei 4 pulcini col nerazzurro nel destino

Quattro giovani talenti, legati da un sogno: conquistare la Champions con il nerazzurro nel cuore. Da Dimarco a Barella, la loro storia è una favola che incarna la passione calcistica italiana, un autentico simbolo di come il calcio possa unire generazioni. Stasera, all’Allianz Arena, questi “pulcini” daranno il massimo per scrivere la loro leggenda. Non perdere l’emozione di vedere un destino che si avvera!

Inter, te l’ho promesso da bambino: da Dimarco a Barella. La favola dei 4 pulcini col nerazzurro nel destino che ora sognano la Champions. Tra i calciatori che scenderanno in campo stasera all’Allianz Arena per sfida il PSG in finale di Champions League c’è chi questa Inter ce l’ha nel sangue e nel cuore. La Gazzetta dello Sport si è soffermata sui 4 bambini cresciuti col sogno nerazzurro, i quali stasera potranno coronarlo andando ad alzare la “coppa dalle grandi orecchie”: si tratta di Dimarco, di Barella, di Bastoni e anche di Darmian (il quale, anche quando era nelle giovanili del Milan, sotto sotto tifava già per i colori nerazzurri). 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter, te l’ho promesso da bambino: da Dimarco a Barella… La favola dei 4 pulcini col nerazzurro nel destino

Dall’Inter al Napoli, è stato promesso a Conte: super colpo in arrivo!

Il Napoli è pronto a sorprendere ancora, con un colpo di mercato da sogno dopo l'acquisto quasi ufficiale di Kevin De Bruyne.

Cerca Video su questo argomento: Inter Ho Promesso Bambino Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

«A 89 anni vado ancora a San Siro a tifare Inter, l'ho promesso a mio marito prima che morisse. In famiglia tu; Inter, Lautaro Martinez: La Champions è un sogno a un passo da noi. Dopo l'infortunio a Barcellona, ho pianto due giorni; Gazzetta - Dimarco, Barella, Bastoni e Darmian: i quattro pulcini con il nerazzurro nel destino; Como, Iovine in conferenza: Felice e frastornato dopo la mia ultima partita in carriera. 🔗Ne parlano su altre fonti

«A 89 anni vado ancora a San Siro a tifare Inter, l'ho promesso a mio marito prima che morisse. In famiglia tutti milanisti e juventini»

Segnala msn.com: Quando la passione per la squadra è forte, diventa un amore che dura tutta la vita. È il caso di Giancarla, tifosa nerazzurra di ...

«Te l’ho promesso da bambino, per sempre ti sarò vicino»: il piccolo tifoso interista guida i cori a San Siro

video.corriere.it scrive: «Non lo sai quanto ti amo / Tu sei il vanto di Milano / Questo stemma sopra il cuore / Rappresenta il primo amore / Te l'ho promesso da bambino ... durante la partita Inter-Frosinone di domenica ...

Lukaku: «Da bambino sognavo l’Inter. Ibra? Vuol vincere per sé, io e Ronaldo per la squadra»

corriere.it scrive: Il volto dell’Inter campione d’Italia ... e l’uomo che sono possa motivare e ispirare i bambini a giocare a calcio. Sono uno semplice. Ho un po’ di talento, ma mi alleno forte per essere ...