Inter Sommer fenomeno non solo in porta | eccolo con la chitarra | VIDEO

Yann Sommer, l'estremo difensore dell'Inter, sorprende tutti non solo con le sue parate da campione, ma anche con una chitarra tra le mani! Il video riemerso dai ricordi mostra il portiere in un'esibizione musicale che sta facendo il giro del web. In un'epoca in cui gli sportivi sono sempre piĂą poliedrici, Sommer dimostra che la creativitĂ non ha confini. ChissĂ quali altre sorprese ci riserverĂ !

Yann Sommer, portiere dell'Inter, non è soltanto fenomenale tra i pali. A quanto pare se la cava anche con la chitarra in mano. Il video. L'MVP della semifinale di Champions League contro il Barcellona, Yann Sommer, è anche un grande artista. Alcuni fan hanno rispolverato un video pubblicato sul canale YouTube SRFSport, risalente a due anni fa: il portiere dell'Inter mette in mostra tutto il suo potenziale da musicista, cantando e suonando "Hero" dei Family of the Year. Guarda la clip!. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Inter, Sommer fenomeno non solo in porta: eccolo con la chitarra | VIDEO

