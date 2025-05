Inter rivoluzione Marotta | la decisione su Inzaghi il sostituto

L'Inter è in bilico e la finale di Champions League ha lasciato un segno profondo. Beppe Marotta sta pensando a un cambiamento radicale, e il futuro di Simone Inzaghi potrebbe essere appeso a un filo. I tifosi nerazzurri sono in attesa di scoprire chi prenderà le redini della squadra: un nome che potrebbe riscrivere la storia del club? Rimanete sintonizzati, perché la rivoluzione è appena cominciata!

Ancora un risultato inaspettato per l'Inter. Spunta la rivoluzione di Beppe Marotta con il futuro di Simone Inzaghi: ecco l'aggiornamento sul sostituto Sarà una lunga notte per i tifosi nerazzurri. L'Inter non è entrata mai in campo nella finale di Champions League: ora il futuro di Inzaghi è sempre più lontano. Spunta così la rivoluzione di Beppe Marotta in vista della prossima stagione: nella giornata di domani potrebbe arrivare già la decisione a sorpresa. Una disfatta incredibile in finale di Champions League per l'Inter targata Simone Inzaghi.

Mercato Inter, Ausilio e Marotta preparano la rivoluzione a centrocampo! Quali giocatori sono in bilico?

Il mercato dell'Inter è in fermento, con Ausilio e Marotta pronti a rivoluzionare il centrocampo. Quali giocatori rischiano di lasciare il club? Le ultime indiscrezioni da Tuttosport rivelano i piani strategici della dirigenza nerazzurra per rinforzare la squadra.

