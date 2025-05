Inter risolti tutti i dubbi della vigilia | finalmente al completo! La formazione

L'Inter si presenta al gran finale di UEFA Champions League con la formazione al completo, sciogliendo i dubbi della vigilia. La rifinitura a Monaco di Baviera ha rivelato l'importanza di Pavard, un tassello cruciale nel mosaico nerazzurro. In un'era in cui le squadre italiani riscoprono il loro splendore europeo, questa sfida contro il Paris Saint-Germain rappresenta un'occasione imperdibile per scrivere la storia. Riuscirà l'Inter a riportare la coppa a casa?

Nel giorno della tanto attesa finale di UEFA Champions League tra Inter e Paris Saint-Germain, la squadra nerazzurra ha completato la rifinitura sul campo della Fusball Arena München. Un allenamento importante per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione, in particolare quello legato a Benjamin Pavard. SCIOLTI TUTTI I DUBBI – Benjamin Pavard, reduce da qualche fastidio fisico nelle ultime settimane, ha dato risposte rassicuranti e sarà regolarmente titolare questa sera. Un segnale forte da parte di Simone Inzaghi, che potrà dunque contare sulla sua difesa tipo, con Pavard sul centro-destra accanto ad Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni.

L’Inter si avvicina alla sfida di domenica sera contro la Lazio, dove Marcus Thuram è in pole position per un posto da titolare in attacco.

