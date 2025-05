Inter rifinitura e rientro in albergo circondato dai tifosi E a Monaco è un’orda nerazzurra

A Monaco di Baviera, l’Inter è circondata da un’armata nerazzurra pronta a conquistare la Champions League. Oggi, il sogno di una vita si realizza per 18mila tifosi allo stadio e tanti altri fuori, uniti da una passione travolgente. La finale contro il PSG non è solo una partita, è un momento epico che trasforma la città in un grande cuore interista. Chi riesce a fermare il battito dell’emozione?

Monaco di Baveria (Germania), 31 maggio 2025 – Conto alla rovescia per Paris Saint-Germain-Inter, finale di Champions League in programma stasera alla Munich Football Arena di Monaco di Baviera. Fischio d'inizio alle 21, con tantissimi tifosi dell'Inter, con e senza biglietto (dentro lo stadio ce ne saranno 18mila nel settore dedicato e qualche altro “fortunato” che ha trovato i tagliandi nelle zone neutrali delle tribune). Un centinaio di sostenitori erano pronti ad accogliere il rientro della squadra in albergo dopo la rifinitura del mattino, nella quale Inzaghi ha provato le ultime mosse prima della partita: dovrebbe essere confermata la formazione titolare col rientro di Pavard in difesa, al fianco di Acerbi e Bastoni (davanti a Sommer). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Inter, rifinitura e rientro in albergo circondato dai tifosi. E a Monaco è un’orda nerazzurra

Bonucci: «Inter in finale a Monaco? Comunque vada orgoglio!»

Leonardo Bonucci, ex difensore di Juventus e Milan, esprime il suo orgoglio per l’Inter, che raggiunge la finale di Champions League contro il PSG.

