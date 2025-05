Inter-Psg tutto in una notte Alle 21 la finale di Champions League | le formazioni e i duelli chiave

Questa sera, Monaco di Baviera diventa il palcoscenico della grande sfida: Inter contro PSG nella finale di Champions League! Due squadre, due storie, ma un solo obiettivo: alzare la coppa più ambita d’Europa. Mentre il PSG si presenta da campione della Ligue 1, l'Inter è pronta a riscattarsi dopo una stagione altalenante. I duelli chiave sul campo potrebbero decidere il destino di questa notte magica. Chi scriverà la storia?

Ci siamo. Alle 21 di stasera, sabato 31 maggio, Inter e Paris Saint Germain scendono in campo a Monaco di Baviera per giocarsi la coppa europea di calcio più ambita, quella della Champions League. I campionati sia in Italia che in Francia sono già finiti: il Psg l’ha vinto per distacco, l’Inter ha ceduto nel rush finale per un punto al Napoli di Antonio Conte. Le due squadre hanno avuto quindi diversi giorni per preparare al meglio la finalissima di stasera, e i tifosi di entrambe contano di coronare il sogno europeo. I bookmakers alla viglia davano in leggero vantaggio nei pronostici il Psg, pressione sulla squadra di stelle parigina che in fondo non dispiace a Simone Inzaghi. 🔗 Leggi su Open.online