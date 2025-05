Inter-Psg tra maxi schermi menù speciali e tifo | dove vederla in città e al mare

Sabato l'emozione si amplifica: Inter e PSG si sfideranno nella finale di Champions League, e l'Italia è pronta a vibrarle. Tra maxi schermi in città e menù speciali al mare, il tifo sarà protagonista ovunque. Un'occasione imperdibile per vivere la passione calcistica insieme, mentre i cuori battono all'unisono. Non perdere l'opportunità di far parte di questa festa! Dove ti godi il match?

L’atmosfera da stadio non si è esaurita con la salvezza della Spal, ma nemmeno con lo scudetto vinto dal Napoli la scorsa settimana, perché sabato è già la volta di un altro attesissimo appuntamento calcistico, quello della finale di Champions League tra Inter e Paris Saint-Germain. E per i. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Inter-Psg tra maxi schermi, menù speciali e tifo: dove vederla in città (e al mare)

PSG-Inter, Sala annuncia: «Maxi schermo a San Siro, c’è intenzione!»

In occasione della finale di Champions League tra PSG e Inter, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha annunciato la probabile installazione di un maxi schermo a San Siro.

Maxischermi in città per seguire Inter-Psg: da Piazza Cavour al Fassini il tifo nerazzurro

Segnala msn.com: RIETI - È febbre nerazzurra a Rieti, dove di ora in ora cresce l'attesa per la finale di Champions League di domani sera, sabato 31 maggio, tra l'Inter e il Paris Saint German ...