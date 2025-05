Inter-Psg scontri tra tifosi a Monaco prima della finale di Champions | lanci di pietre e rissa in metropolitana

Tensione alle stelle a Monaco: prima della finale di Champions League, scontri tra i tifosi di Inter e PSG hanno infiammato l'atmosfera. Lanci di pietre e risse in metropolitana ricordano che il tifo calcistico può diventare un campo di battaglia, ben oltre il rettangolo verde. In un contesto sportivo che dovrebbe celebrare la passione, è fondamentale riflettere sull'importanza del rispetto e della convivenza tra le diverse tifoserie. La vera vittoria è quella dentro e fuori dal campo!

Tensione tra le tifoserie dell’ Inter e del Paris Saint-Germain a poche ore dalla finale di Champions League a Monaco di Baviera. Secondo quanto riporta il tabloid tedesco Bild, alcuni tifosi nerazzurri hanno lanciato pietre ai sostenitori parigini alla stazione della metro di Fröttmaning, nei pressi dello stadio. Dopo la partita, i tifosi del Psg prenderanno il treno per la stazione di Studentenstadt e da lì gli autobus per tornare direttamente a Parigi, abbassando le probabilità che tra le due tifoserie possano esserci nuovi contatti dopo il fischio finale del match. Scontri intorno alle 17 anche alla fermata della metro di Universität, sulla linea U6 che porta allo stadio: provocazioni e e qualche contatto tra le due tifoserie hanno reso indispensabile lo stop momentaneo di un convoglio diretto all’Allianz Arena. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Inter-Psg, scontri tra tifosi a Monaco prima della finale di Champions: lanci di pietre e rissa in metropolitana

La finale di Champions League del 31 maggio a Monaco ha scatenato la follia tra i tifosi di PSG e Inter, con richieste di biglietti che hanno raggiunto un livello senza precedenti.

