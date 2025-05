Inter-Psg quanto guadagnano dalla Champions League? Il montepremi da record e gli incassi | le cifre ufficiali

La finale di Champions League tra Inter e PSG non è solo un evento calcistico da ricordare, ma anche un'opportunità economica straordinaria. Con un montepremi da record, le due squadre si contenderanno non solo la coppa, ma anche incassi che possono raggiungere cifre stratosferiche. In un calcio sempre più orientato verso i grandi investimenti, chi avrà la meglio non solo sul campo, ma anche nei bilanci? Scopriamo insieme il potere del calcio!

La sera dei miracoli è arrivata. Oggi Inter e Psg si affrontano a Monaco di Baviera nella finale di Champions League. La sfida promette spettacolo con due formazioni in salute e che possono.

Napoli o Inter? Il pensiero di Fabio Capello: «Conte deve stare attento agli errori in difesa, Inzaghi deve impedire che si pensi alla Champions. Alla squadra devono dire questo…»

Fabio Capello analizza la corsa allo Scudetto tra Napoli e Inter, offrendo consigli per i rispettivi allenatori.

