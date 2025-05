Inter-PSG oggi Finale Champions League calcio 2025 | orario canale in chiaro streaming probabili formazioni

Stasera, l'Allianz Arena di Monaco di Baviera si illumina per un duello epico: Inter contro Paris Saint-Germain nella finale di Champions League 2024-2025! Un incontro che non è solo una sfida calcistica, ma un confronto tra stili, culture e ambizioni. Con inizio alle 21.00, tutti gli occhi saranno puntati su queste due squadre pronte a scrivere la storia. Chi avrà la meglio? Non perdere neanche un minuto di questa emozione!

Tutto pronto per la grande sfida tra Inter e Paris Saint-Germain, valevole come finale della Champions League 2024-2025. L'Allianz Arena di Monaco di Baviera (in Germania) si appresta ad ospitare l'ultimo atto della settantesima edizione della massima competizione europea di calcio maschile, con fischio d'inizio stasera alle ore 21.00. A confronto i Campioni d'Italia della scorsa stagione e gli attuali Campioni di Francia, per un match che si preannuncia sulla carta abbastanza incerto e combattuto. Nerazzurri e parigini si contenderanno la "Coppa dalle grandi orecchie" in una sfida secca di 90 minuti, con eventuali tempi supplementari e rigori in caso di parità per determinare la vincitrice.

Inter, tutto pronto per la finale: le parole di Inzaghi e Lautaro

è il momento di riscrivere la storia! Inzaghi e Lautaro, cuore e mente dell'Inter, sono pronti a dare battaglia nella finale contro il PSG.

