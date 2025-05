Inter-Psg la sblocca subito Hakimi | francesi in vantaggio nella finale di Champions League 1-0

Un avvio da sogno per il PSG, che con Achraf Hakimi al 11° minuto ha già messo a segno il primo gol nella finale di Champions League. La sfida tra Inter e francesi si accende subito, dimostrando l’importanza della concentrazione nei momenti chiave. Il calcio moderno è un gioco di dettagli: ogni errore può costare caro. Riuscirà l'Inter a recuperare? La tensione è palpabile, la partita è appena iniziata!

