Inter-Psg la notte della verità | le 5 domande che valgono la Champions

La notte della verità è arrivata: Inter e PSG si sfidano per un posto nella storia della Champions League. Cinque domande, mille emozioni. L'Inter, in cerca di riscatto, può trasformare le incertezze in certezze sul campo. Un’occasione imperdibile che segna il destino di una squadra e di un ciclo. Riusciranno i nerazzurri a scrivere una nuova pagina di gloria? Il tempo dei sogni sta per finire: chi avrà il coraggio di vincere?

Cinque domande, nessuna risposta certa. Solo la finale di Monaco potrà rispondere, sul campo. L’ Inter ha la sua occasione, forse l’ultima per questo ciclo. Le incognite ci sono, ma anche la consapevolezza che questa squadra si è meritata questi 90 minuti (o forse di più). L’Inter di Simone Inzaghi è a un passo dal paradiso, di nuovo. A due anni dalla notte di Istanbul sfumata per un nulla contro il City di Guardiola, i nerazzurri si ripresentano all’ultimo atto della Champions League. Di fronte c’è il Paris Saint – Germain, che non è più una collezione di costose figurine, ma un gruppo giovane guidato dalla sapienza di Luis Enrique. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Inter-Psg, la notte della verità: le 5 domande che valgono la Champions

