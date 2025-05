Inter-Psg la finale più costosa della storia | i due club in cinque anni hanno sommato deficit per 15 miliardi di euro

La finale di Champions League tra Inter e PSG si preannuncia come un vero e proprio “kamikaze finanziario”, con un deficit combinato che sfiora i 15 miliardi di euro. Ma cosa significa tutto ciò per il calcio europeo? Mentre si parla di fair play finanziario, queste cifre esorbitanti potrebbero segnare un cambio di rotta nel modo in cui i club gestiscono le loro finanze. Una domanda sorge spontanea: è davvero sostenibile questo modello?

Uno spot per kamikaze finanziari. Così è stata definita dal settimanale olandese Voetbal International la finale di Champions League tra Paris Saint Germain e Inter. Negli ultimi cinque anni, i due club hanno sommato deficit di bilancio pari a quasi un miliardo e mezzo di euro, importo grosso modo pari al PIL della Repubblica di San Marino. Le cifre: -609 milioni l’Inter, con il picco di -246 nella stagione 202021 e una progressiva politica di spending review che ha abbassato le perdite da -85 milioni nel 202223 a -36 nel 202324. Riguardo al PSG, il totale è -887 milioni, con picco di -369 nel 202122, poi scesi rispettivamente a -110 e -60 le due stagioni successive. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Inter-Psg, la finale più “costosa” della storia: i due club in cinque anni hanno sommato deficit per 1,5 miliardi di euro

