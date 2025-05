Inter-Psg la finale di Champions che può dare un senso a tutto il ciclo straordinario di Inzaghi

La finale di Champions League tra Inter e PSG non è solo una partita: è l’apice di un ciclo straordinario sotto la guida di Inzaghi. A Monaco, l’Inter ha l’opportunità di scrivere una nuova pagina nella sua storia, conquistando la quarta coppa, un traguardo che unirebbe epoche e generazioni. Un passo che potrebbe rendere indimenticabile il percorso del tecnico, motivo sufficiente per sintonizzarsi e vivere un'emozione unica!

A Monaco per chiudere un cerchio. La finale di Champions League è ovviamente l'occasione per vincere un titolo storico, la quarta coppa dell' Inter dopo le due di Helenio Herrera negli Anni Sessanta e il Triplete di Mourinho nel 2010. Un'emozione probabilmente irripetibile, anche se si diceva lo stesso due anni fa a Istanbul, ma proprio per questo pensare possa succedere di nuovo in breve tempo sarebbe utopia. Per l'Inter di Simone Inzaghi, però, questa finale è anche e soprattutto la partita che darebbe un senso a tutto quanto: alle gioie e ai dolori, alle difficoltà finanziarie e ai sacrifici di mercato, allo scudetto della seconda stella vinto ma pure a quelli persi male, a Istanbul e all'indimenticabile notte col Barcellona.

