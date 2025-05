Inter primo bilancio in attivo in 10 anni! Numeri di una rinascita – TS

L’Inter festeggia un traguardo storico: il primo bilancio in attivo dopo un decennio di difficoltà. Un risultato che riflette la sinergia tra strategie economiche e successi sul campo, mentre i nerazzurri si preparano a sfidare il PSG nella finale di Champions League. Un momento cruciale non solo per il club, ma per il calcio italiano, che mostra segni di rinascita. Riuscirà l'Inter a scrivere un nuovo capitolo della sua storia?

L’Inter chiuderà il bilancio in attivo per la prima volta negli ultimi 10 anni. Numeri che testimoniano il valore di un percorso nel quale il lato economico e quello tecnico sono andati di pari passo. IL RISULTATO – L’Inter si appresta a disputare la finale di Champions League contro il PSG, appuntamento che potrebbe valerle la quarta Coppa dalle grandi orecchie della sua storia. Se il cammino svolto nella competizione europea più importante testimonia la bontà del lavoro “tecnico” svolto dagli addetti ai lavori, i successi conseguiti dalla società nerazzurra a bilancio rimarcano la bontà di quanto realizzato dalla dirigenza. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter, primo bilancio in attivo in 10 anni! Numeri di una rinascita – TS

L'Inter, sotto la guida di Inzaghi, chiude il mercato in positivo con un bilancio di 101 milioni. Manca poco alla fine della stagione e, domani, gli ultimi 90 minuti di campionato e di lotta scudetto, con i nerazzurri impegnati a Como, pronti a definire il loro destino in questa entusiasmante battaglia.

