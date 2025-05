Inter Primavera campioni d' Italia | trionfo 3-0 sulla Fiorentina

L’Inter Primavera si laurea campione d’Italia con un trionfale 3-0 sulla Fiorentina, aggiudicandosi l'undicesimo scudetto della sua storia. In un periodo in cui i club puntano sempre più sui giovani, la vittoria di Zanchetta mette in luce talenti pronti a calcare i campi della Serie A. Un segnale forte: il futuro del calcio italiano è tra queste nuove stelle! Rimanete sintonizzati, il meglio deve ancora arrivare.

BAGNO A RIPOLI (Firenze) Nella lunga notte di attesa che porta alla finale di Champions League dei “grandi” dell’Inter, i baby nerazzurri di Zanchetta battono 3-0 la Fiorentina e si laureano campioni d’Italia di Primavera 1. Per i lombardi è l’undicesimo tricolore della storia. Tanti i giovani talenti capaci di farsi notare, anche dalla prima squadra: da Berenbruch a Topalovic, fino a De Pieri, ma non solo. Venendo al match, dopo una fase di studio in avvio, con la Fiorentina più propositiva, è l’Inter a sbloccare la gara: al 21’ su corner Re Cecconi colpisce la traversa e nella successiva mischia furibonda è Bovo a trovare il tocco vincente (nella foto). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Inter Primavera campioni d'Italia: trionfo 3-0 sulla Fiorentina

