Inter prendi esempio dai giovani | la Primavera è campione d’Italia!

L'Inter Primavera si è laureata campione d'Italia per l'undicesima volta, dimostrando che il talento giovanile è il vero motore del futuro. Con una vittoria schiacciante per 3-0 contro il Parma, i giovani nerazzurri non solo celebrano un traguardo, ma ispirano anche la prima squadra a riflettere su un cambio di rotta. In un calcio che cerca freschezza e innovazione, il loro esempio è un faro da seguire.

Nella serata di ieri l ‘Inter Primavera si è laureata campione d’Italia per l’undicesima volta nella sua storia. Al Viola Park di Bagno a Ripoli, in un impianto interamente tinto dei colori di casa, i ragazzi di Andrea Zanchetta superano la compagine di Daniele Galloppa con un perentorio 3-0. Nerazzurri in L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, prendi esempio dai giovani: la Primavera è campione d’Italia!

L’Inter Primavera è campione d’Italia: la Fiorentina crolla al Viola Park

L’Inter Primavera conquista il titolo di campione d'Italia per l'undicesima volta, trionfando su una Fiorentina opaca al Viola Park.

