Inter Pavard | "Se saremo solidi difensivamente avremo molte chance"

Il difensore dell'Inter, Benjamin Pavard, lancia un messaggio chiaro: "Se saremo solidi difensivamente, avremo molte chance". In un momento in cui il calcio moderno richiede equilibrio tra attacco e difesa, la sua determinazione potrebbe fare la differenza contro un gigante come il Paris Saint-Germain. Gli allenatori di tutto il mondo stanno puntando sulla resilienza tattica, e Pavard è pronto a dimostrare che l'Inter può fare la storia in questa Champions League!

Benjamin Pavard, difensore dell`Inter, ha parlato così a Sky Sport prima della sfida con il Paris Saint-Germain: `Sono pronto, è da un po` di. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Inter, da Lautaro e Mkhitaryan a Pavard e Frattesi: chi recupera e chi no per la Lazio

L'Inter si avvicina alla finale di UEFA Champions League del 31 maggio contro il Paris Saint-Germain con notizie incoraggianti sul fronte degli infortuni.

