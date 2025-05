Inter | morto l’ex presidente Ernesto Pellegrini Il cordoglio del club e del mondo imprenditoriale

Una triste notizia scuote il mondo nerazzurro: è scomparso Ernesto Pellegrini, storico presidente dell'Inter dal 1984 al 1995. Mentre i tifosi si preparano a vivere la finale di Champions League, l'eredità di Pellegrini torna alla ribalta. Grande imprenditore e leader visionario, ha segnato un'epoca d’oro con campioni del calibro di Rummenigge e Matthäus. La sua passione per il club rimarrà sempre nel cuore dei tifosi.

Nel giorno in cui i nerazzurri si preparano alla finale di Champions League arriva una triste notizia per il club. E' infatti morto Ernesto Pellegrini, storico presidente dell'Inter dal 1984 al 1995. La sua Inter aveva Trapattoni, Rummenigge, Matthäus, Klinsmann e Brehme. Aveva 84 anni. Viene anche celebrato come grande imprenditore, capace di dare lavoro a tantissime persone L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Inter: morto l’ex presidente Ernesto Pellegrini. Il cordoglio del club e del mondo imprenditoriale

