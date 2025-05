Inter le ultime ore prima della finale | il programma prima del PSG

L’Inter è pronta a scrivere la storia: la finale di UEFA Champions League contro il PSG si avvicina e l’atmosfera si fa elettrica. Dopo una rifinitura intensa alla “Fusball Arena München”, i nerazzurri si concentrano su ogni dettaglio. In un contesto sempre più competitivo, la pressione è alta, ma la determinazione di questa squadra potrebbe rivelarsi la chiave per conquistare un sogno che dura da anni. Chi vincerà?

La marcia d’avvicinamento dell’Inter alla finale di UEFA Champions League contro il Paris Saint-Germain entra nelle sue ore decisive. Dopo la rifinitura mattutina, svolta con grande intensità e concentrazione presso la “Fusball Arena München”, la squadra nerazzurra ha definito nel dettaglio le ultime tappe della preparazione in vista del calcio d’inizio previsto per le 21:00. IL PROGRAMMA DI OGGI – Dopo l’allenamento di rifinitura di questa mattina e il pranzo delle 13, la squadra si sta meritatamente riposando e rilassando all’interno dell’Hotel che ospita l’ Inter a Monaco di Baviera. Un momento fondamentale per recuperare energie mentali e fisiche prima del grande appuntamento. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter, le ultime ore prima della finale: il programma prima del PSG

L’Inter non ci crede, doppia batosta prima della finale

Prima della tanto attesa finale di Champions League, l'Inter si trova ad affrontare una doppia batosta che mette a dura prova il suo cammino.

