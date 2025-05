Inter Inzaghi via dopo ko in Champions League? Parlerò con il club

Dopo la delusione in finale di Champions League, il futuro di Simone Inzaghi si fa incerto. Il tecnico, visibilmente provato, annuncia un confronto con la società nei prossimi giorni. Questo momento critico riflette un trend più ampio nel calcio: le aspettative sempre più elevate delle squadre di vertice. Sarà interessante vedere come l'Inter gestirà questa situazione, con la pressione dei tifosi e la competizione che si intensifica. Punti di svolta o conferme? La risposta è nell’aria.

(Adnkronos) – Dopo l'umiliazione in finale di Champions League, cosa succede all'Inter e in particolare all'allenatore Simone Inzaghi? Qual è il futuro del tecnico? "Vedremo nei prossimi giorni con la società", dice il tecnico a Sky. "Ci sarà tempo per parlare con calma dopo 2 finali perse in 3 anni", aggiunge. "Nessun cambio di valutazione, abbiamo . Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Scopri altri approfondimenti

Filippo Inzaghi: «Il Pisa in A dopo 34 anni è un’impresa incredibile. Ci siamo ispirati a un club tedesco studiandolo molto. Non cercate un nuovo Inzaghi, non fa bene»

Filippo Inzaghi celebra la storica promozione del Pisa in Serie A dopo 34 anni, sottolineando l'importanza dell'ispirazione da un club tedesco.

Cerca Video su questo argomento: Inter Inzaghi Via Dopo Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Inzaghi-Inter, addio dopo la finale: è arrivato il via libera; Inzaghi via dall'Inter? La decisione dopo la finale di Champions, intanto i bookie...; Inzaghi, Champions e addio: in Arabia sono sicuri, andrà all'Al-Hilal; Inzaghi via dall’Inter: parla Beppe Marotta e lascia di stucco. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Inter, Inzaghi via dopo ko in Champions League? "Parlerò con il club"

Scrive adnkronos.com: "Nessun cambio di valutazione, abbiamo detto che ci saremmo visti con lui la prossima settimana. Come sapete, ha ancora un anno di contratto", dice il presidente nerazzurro Beppe Marotta a Sky dopo la ...

Così l'allenatore dell'Inter dopo il 5-0 che ha regalato la Champions League al Psg

Lo riporta gazzetta.it: "Non è sembrata la mia Inter e lo sappiamo. Ma sono orgoglioso dei ragazzi e di quello che hanno fatto nel percorso". Simone Inzaghi è deluso e amareggiato ma non vuole che il risultato e la prestazio ...

Inzaghi: "Delusione e amarezza, ma la sconfitta non cancella il percorso. Futuro? Vedremo..."

Lo riporta sportmediaset.mediaset.it: Simone Inzaghi mastica amaro dopo la pesante sconfitta della sua Inter in finale di Champions League: "Sono orgoglioso di questi ragazzi per quanto hanno fatto in questo percorso, sicuramente abbiamo ...