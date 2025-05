Inter Inzaghi in Arabia | due colpi per trattenerlo | ESCLUSIVO

L'Inter si prepara a un'estate di fuoco: per trattenere Simone Inzaghi, in arrivo due colpi di mercato che promettono di infiammare la passione dei tifosi. Mentre i nerazzurri si concentrano sulla finale di Champions League contro il PSG, la strategia del club si inserisce nel trend di investimenti mirati per restare competitivi nel panorama europeo. Riuscirà l’Inter a mantenere il suo mister e costruire una squadra ancora più forte?

La campagna acquisti dei milanesi prende sempre più corpo, altri due affari in vista per provare a blindare il tecnico: i dettagli su Calciomercato.it Vigilia della finale di Champions League per l'Inter, con i nerazzurri fortemente concentrati sull'appuntamento di Monaco di Baviera contro il Psg, per provare ad alzare al cielo il trofeo. Ma sono ore in cui si parla tanto anche di calciomercato.

Inter, tutto pronto per la finale: le parole di Inzaghi e Lautaro

è il momento di riscrivere la storia! Inzaghi e Lautaro, cuore e mente dell'Inter, sono pronti a dare battaglia nella finale contro il PSG.

