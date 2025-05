Inter in lutto | la notizia più triste proprio il giorno della finale di Champions League

L’Inter è in lutto: il giorno della finale di Champions League si spegne Ernesto Pellegrini, figura iconica del club e imprenditore di successo. A 84 anni, Pellegrini ha guidato l’Inter verso trionfi indimenticabili, mentre edificava un impero nella ristorazione collettiva. La sua eredità va oltre il calcio, rappresentando un simbolo di passione e determinazione. In questo momento di celebrazione e tristezza, il suo spirito rimarrà sempre nei cuori dei tifosi.

All’età di 84 anni si è spento Ernesto Pellegrini, un nome di spicco nell’imprenditoria italiana e storico presidente dell’ Inter. Durante la sua leadership, il club nerazzurro ha vissuto momenti di grande successo, mentre Pellegrini costruiva un impero nel settore della ristorazione collettiva. Nato a Milano il 14 dicembre 1940, Pellegrini ha iniziato la sua carriera come contabile presso la Bianchi, nota azienda di biciclette. Con spirito visionario, nel 1965 ha fondato l’ Organizzazione Mense Pellegrini, trasformandola nella Pellegrini S.p.A., un colosso nel settore dei servizi di ristorazione, buoni pasto e molto altro, che oggi impiega oltre 9. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

