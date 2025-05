Inter il sogno Champions | Maxischermo al palas c’è posto per 1 500 tifosi

Stasera il sogno Champions diventa realtà per l'Inter e per 1.500 tifosi al palasport di Macerata! Con il maxischermo che illuminerà la notte, l’Inter Club del presidente Fabio Sperandini trasforma l’attesa in un evento collettivo indimenticabile. È il momento perfetto per unirsi e vivere l'emozione del calcio insieme, riscoprendo la forza della comunità. Chi sarà a festeggiare? Sintonizzati su una serata che promette scintille!

Una notte per sognare. L’ Inter va a caccia della quarta Champions della sua storia e così spera anche l’ Inter Club di Macerata del presidente Fabio Sperandini, che per la finale di Monaco di Baviera di stasera (via alle 21) ha pensato a una bella iniziativa per i suoi tesserati. Le porte del palazzetto Fontescodella, infatti, saranno aperte già dal pomeriggio per tutti quelli di fede nerazzurra che vorranno vedere in compagnia la finale tra l’ Inter e il Psg di Luis Enrique e Gigio Donnarumma. "C’è posto per 1.500 persone – sono le parole del presidente Fabio Sperandini – chiunque sia intenzionato e punti a rompere la scaramanzia di volerla vedere da casa, o con le stesse persone, è ben accetto". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Inter, il sogno Champions: "Maxischermo al palas, c’è posto per 1.500 tifosi"

Napoli o Inter? Il pensiero di Fabio Capello: «Conte deve stare attento agli errori in difesa, Inzaghi deve impedire che si pensi alla Champions. Alla squadra devono dire questo…»

Fabio Capello analizza la corsa allo Scudetto tra Napoli e Inter, offrendo consigli per i rispettivi allenatori.

Cerca Video su questo argomento: Inter Sogno Champions Maxischermo Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Il sogno Champions dell'Inter: maxi schermo al Cinema Teatro Impero per la finale con il Psg; Finale Champions League, maxi-schermo a San Siro: come e quando comprare i biglietti; L’Inter e il sogno Champions, maxischermo gratis a Fontescodella: «Sarà l’evento più grande della provincia; Biglietti finale Champions League: terminato l’invio dei codici. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Maxischermo a San Siro per la finale di Champions League: orari e prezzi dei biglietti per vedere Psg-Inter

Come scrive mentelocale.it: Ci siamo: sfumato il sogno Scudetto, ora l' Inter è a un passo dalla Champions League. L'ultimo ostacolo da superare si chiama Paris Saint Germain e per i supporter nerazzurri l'attesa è ovviamente ...

Inter, biglietti per la finale di Champions League a San Siro: al via la vendita libera. Prezzi fino a 45 euro, polemica tra i tifosi

Riporta msn.com: L'Inter aprirà San Siro per far seguire anche al Meazza, con un maxischermo, la finale di Champions League di sabato prossimo contro il Paris Saint-Germain. Era ...

Dove sono i maxischermi per vedere Inter-Psg, finale di Champions, a Milano

Si legge su milanotoday.it: Milano si prepara per la finale di Monaco della Champions league 2024/2025 tra Inter e Paris Saint Germain, all'Allianz Arena. Il calcio d'inizio è per sabato 31 maggio alle 21. La partita in tv si ...