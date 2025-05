Inter il saluto a Ernesto Pellegrini | "Ha lasciato un'impronta indelebile nella nostra storia"

L'Inter piange la scomparsa di Ernesto Pellegrini, un gigante che ha plasmato la storia del club. Dal 1984 al 1995, il suo leadership ha portato alla conquista di uno Scudetto indimenticabile. In un’epoca in cui le squadre cercano di rimanere competitive, il suo esempio ci ricorda l'importanza di una visione chiara e di una passione autentica. Pellegrini ha lasciato un'impronta indelebile, un'eredità che ogni tifoso porterà nel cuore.

L`Inter ha salutato Ernesto Pellegrini, ex presidente scomprarso a 84 anni. Proprietario del club dal 1984 al 1995, √® ricordato per lo Scudetto. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Ernesto Pellegrini è morto, addio all'imprenditore ex presidente dell'Inter: aveva 84 anni

√ą un momento di grande tristezza per il mondo del calcio: Ernesto Pellegrini, ex presidente dell'Inter e imprenditore visionario, ci ha lasciati all'et√† di 84 anni.

Inter, il saluto a Ernesto Pellegrini: "Ha lasciato un'impronta indelebile nella nostra storia"

Inter, è morto a 84 anni l'ex presidente Pellegrini: vinse lo Scudetto dei record e due Coppe Uefa. Il messaggio d'addio del club

