Inter il record che non avrebbe mai voluto | lo 0-5 è la peggior sconfitta di sempre in finale

L'Inter segna un triste capitolo nella sua storia con il 0-5 in finale, la peggior sconfitta mai registrata. Questo risultato da incubo non solo fa discutere, ma evidenzia un tema ricorrente nel calcio: le sorprese che possono stravolgere le aspettative. Inoltre, i rossoneri hanno dimostrato che la storia si può ripetere: già due volte hanno alzato la Coppa con vittorie schiaccianti. Chi sarà il prossimo a scrivere una nuova pagina?

In precedenza mai una sfida per il titolo era finita oltre i 4 gol di scarto. Il Milan per due volte ha alzato la Coppa battendo 4-0 Steaua e Barcellona. 🔗 Leggi su Gazzetta.it