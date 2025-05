Inter | i tifosi davanti all' albergo per incoraggiare Inzaghi e la squadra

La tensione è palpabile a Monaco di Baviera: i tifosi dell'Inter si sono riuniti davanti all'hotel, pronti a trasmettere la loro carica alla squadra e a Inzaghi. Questo momento culminante non è solo una finale, ma un simbolo della passione calcistica che unisce generazioni. In un'epoca in cui il tifo si vive anche a distanza, la presenza fisica dei sostenitori è un richiamo potente a ciò che significa essere parte di una grande famiglia. Chi vincerà?

Poche ore al fischio d'inizio della finale di Champions League fra Inter e Paris Saint Germain, in programma a Monaco di Baviera: i tifosi nerazzurri si sono radunati di fronte all'hotel che ospita la squadra. . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

PSG-Inter è record biglietti, tifosi impazziti: mai così tante richieste!

La finale di Champions League del 31 maggio a Monaco ha scatenato la follia tra i tifosi di PSG e Inter, con richieste di biglietti che hanno raggiunto un livello senza precedenti.

Cori, bandiere e migliaia di maglie dell'Inter: la marea nerazzurra invade Monaco

Segnala gazzetta.it: La maggior parte degli interisti si sta radunando intorno a Odensplatz: sono oltre 20mila i tifosi nerazzurri giunti in città senza biglietto per la partita e che assisteranno alla finale davanti ai m ...

Il pullman dell'Inter arriva a Monaco. I tifosi: "Taremi svegliati"

repubblica.it scrive: MONACO DI BAVIERA – Giocatori, staff tecnico e dirigenti dell’Inter hanno raggiunto in pullman l’albergo dove la squadra sarà in ritiro alla vigilia della finale di Champions League contro il PSG. Ad ...

Champions, l'Inter è a Monaco: l'arrivo dei nerazzurri in albergo

Segnala msn.com: Intensa vigilia per i nerazzurri: nel pomeriggio la rifinitura verso la finale Perde il controllo della moto e finisce contro il pilone di un cancello: Rebecca di Siena muore a 25 anni Multe stradali: ...