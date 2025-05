Inter è morto Ernesto Pellegrini | il presidente dello scudetto dei record

Un’era si chiude in casa Inter: è scomparso Ernesto Pellegrini, il presidente che ha guidato la squadra verso lo scudetto dei record. Con lui, il club ha vissuto momenti indimenticabili, diventando simbolo di una Milano calcistica che non smette mai di sorprendere. La sua visione e passione per il calcio lasciano un’impronta indelebile, ricordandoci l'importanza di una leadership ispiratrice. Un lutto che segna la storia nerazzurra!

Giornata di lutto in casa Inter: è morto, all’età di 84 anni, l’ex presidente Ernesto Pellegrini, il diciassettesimo della storia nerazzurra, in carica dal 1984 al 1995. Questo il ricordo della stessa società, in una nota diffusa nella tarda mattinata sul proprio sito internet: “Ci ha lasciato il Presidente Ernesto L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, è morto Ernesto Pellegrini: il presidente dello scudetto dei record

Si legge su ansa.it: È morto a 84 anni Ernesto Pellegrini, imprenditore e dirigente sportivo italiano, presidente dell'Inter dal 1984 al 1995. Lo rende noto il club nerazzurro sul proprio sito web. (ANSA). (ANSA) ...

Secondo msn.com: AGI - È morto all'età di 84 anni Ernesto Pellegrini, l'ex presidente dell'Inter dal 1984 al 1995 che portò ai nerazzurri lo scudetto dei record con Giovanni Trapattoni nel 1988-1989 e due Coppe Uefa.

Scrive ilsecoloxix.it: Milano – È morto a 84 anni Ernesto Pellegrini, imprenditore e dirigente sportivo italiano, presidente dell'Inter dal 1984 al 1995: lo rende noto il club nerazzurro sul proprio sito. “Ci ha lasciato il ...