Inter è morto a 84 anni l'ex presidente Pellegrini | vinse lo Scudetto dei record e due Coppe Uefa Il messaggio d'addio del club

È con grande commozione che l'Inter saluta Ernesto Pellegrini, ex presidente che ha segnato un'epoca indimenticabile. Sotto la sua guida, il club ha conquistato lo scudetto dei record e due Coppe UEFA, scrivendo pagine memorabili nella storia del calcio italiano. La sua visione e passione hanno ispirato generazioni di tifosi. In un contesto di cambiamenti rapidi nel mondo del calcio, il suo lascito rimane un faro luminoso per tutti coloro che amano questo sport.

A 84 anni è morto lo storico ex presidente dell`Inter Ernesto Pellegrini. Proprietario del club nerazzurro tra il 1984 e il 1995, prima di cedere. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Andrea Brina morto per un malore improvviso a 55 anni, era il presidente della Società Operaia Cattolica San Bartolomeo di Certosa

La comunità di Certosa e Valpolcevera piange la prematura scomparsa di Andrea Brina, presidente della Società Operaia Cattolica San Bartolomeo, deceduto a soli 55 anni a causa di un malore improvviso.

Inter, è morto a 84 anni l'ex presidente Ernesto Pellegrini: vinse lo Scudetto dei record

