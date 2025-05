Inter è morto a 84 anni l'ex presidente Ernesto Pellegrini | vinse lo Scudetto dei record

È venuto a mancare Ernesto Pellegrini, ex presidente dell'Inter e artefice dello scudetto dei record nel 1989. Con la sua leadership, ha lasciato un segno indelebile nel calcio italiano, proprio nel giorno della finale di Champions League, un evento che testimonia quanto il suo spirito competitivo viva ancora. La sua eredità ci ricorda che ogni grande squadra è costruita su visioni audaci e passione. Un tributo a un gigante del nostro sport.

A 84 anni è morto lo storico ex presidente dell`Inter Ernesto Pellegrini. Si è spento proprio nel giorno della finale di Champions League tra. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Ernesto Pellegrini è morto, addio all'imprenditore ex presidente dell'Inter: aveva 84 anni

Segnala ilmessaggero.it: Addio a Ernesto Pellegrini. L'imprenditore ed ex presidente dell'Inter è morto all'età di 84 anni. NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO ...

Gli 80 anni di Ernesto Pellegrini. «Milano ce la farà anche stavolta. L’Inter? Bastò una stretta di mano»

Si legge su corriere.it: L’imprenditore ed ex presidente nerazzurro: «Troppa gente senza un lavoro, ma Milano ce la farà. Ho sempre pregato, a mezzo-giorno e la sera: trovo nella fede la spinta a guardare avanti» ...

I nerazzurri giocheranno la finale di Champions contro il Psg con il lutto al braccio

Riporta gazzetta.it: È morto Ernesto Pellegrini, l'ex presidente dell'Inter aveva 84 anni. L'Inter stasera giocherà la finale di Champions contro il Psg con il lutto al braccio. Sogno Champions: segui l'Inter verso la ...