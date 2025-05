Inter è gran finale Sfida di stelle col Psg la Champions in palio

La Champions League chiama e l'Inter risponde! Questa sera, a Monaco di Baviera, i nerazzurri sfidano il PSG in una finale che promette scintille. Un match che trascende il calcio, un'opportunità per riscattarsi e scrivere un nuovo capitolo nella storia del club. La tensione è palpabile, non solo tra i giocatori, ma anche tra la proprietà e i tifosi: la vittoria è una questione di orgoglio e rinascita. Chi la spunterà?

Monaco di Baviera, 31 maggio 2025 – È la notte della verità. È la notte per allontanare i fantasmi di Istanbul e i rimpianti del campionato, per riscrivere la storia, per riprendersi il trofeo più bello, quello alzato al cielo l’ultima volta quindici anni fa a Madrid. Una notte che anche la proprietà Oaktree aspetta con ansia. In una città blindata, con migliaia di tifosi in arrivo senza biglietto, l’Inter sfida il Psg in una finale di Champions League tanto incerta quanto affascinante. Nell’Arena di Monaco di Baviera il gigante buono Gigio Donnarumma ritrova i suoi compagni di nazionale e Simone Inzaghi incrocia il simpaticissimo e pragmatico Luis Enrique che ha ridato credibilità ai parigini i quali per anni si sono affidati ad una squadra di “plastica“, con tante figurine e poco spirito di gruppo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Inter, è gran finale. Sfida di stelle col Psg, la Champions in palio

? FINALE CHAMPIONS LEAGUE: PSG vs INTER LIVE GRATIS TV8 - La Notte dei Campioni! 31 Maggio 2025! ?

La notte dei campioni è arrivata! Sabato 31 maggio alle 19:30, PSG e Inter si sfidano in finale di Champions League, un evento storico trasmesso gratuitamente su TV8.

Cerca Video su questo argomento: Inter Gran Finale Sfida Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Inter, stasera la Gran Finale Champions; Kvara: 'Conosco bene l'Inter, sarà una finale durissima'; Su DAZN il gran finale scudetto tra Napoli e Inter. La Juventus per la Champions anche su Sky e NOW; Un gran gol da fuori area ad inizio secondo tempo decide la super sfida dei quarti di finale!. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Inter, è gran finale. Sfida di stelle col Psg, la Champions in palio

Si legge su sport.quotidiano.net: Dopo 15 anni i nerazzurri possono riprendersi il trofeo più ambito. La squadra è tornata al completo. E Inzaghi: “Qui ho tutto quello che desidero” ...

Monaco di Baviera accende la finale: Inter-PSG non è solo calcio, ma un volano economico europeo

Secondo money.it: La sfida di Champions 2025 porta in campo due giganti del calcio e fuori dallo stadio un evento che promette un impatto economico record per Monaco e il suo territorio.

Inter-PSG oggi, Finale Champions League calcio 2025: orario, canale in chiaro, streaming, probabili formazioni

Riporta oasport.it: Tutto pronto per la grande sfida tra Inter e Paris Saint-Germain, valevole come finale della Champions League 2024-2025. L'Allianz Arena di Monaco di ...