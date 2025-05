Inter dopo l’umiliazione arriva anche un’altra beffa | ora è ufficiale

Dopo la cocente sconfitta nella finale di Champions League, l'Inter si trova a fare i conti con un'annata senza trofei. Un colpo duro per i tifosi, in un contesto di grande competitività che segna il calcio europeo. La squadra di Inzaghi dovrà rimboccarsi le maniche e reinventarsi: la vera sfida inizia ora! Potrà rialzarsi dalle ceneri come una fenice? Le aspettative sono alte, ma il destino è nelle loro mani.

Per l’Inter, dopo il tracollo con il PSG nella finale di Champions League di questa sera, bisogna registrare un’altra beffa ufficiale. L’Inter di Simone Inzaghi, di fatto, non ha vinto nulla in quest’anno. Dopo aver perso Coppa Italia e campionato, infatti, la ‘Beneamata’ è stata travolta anche nell’atto conclusivo della Champions League. (Ansa Foto) tvplay.it Il PSG, infatti, a Monaco ha battuto 5-0 l’Inter di Simone Inzaghi. Sin dal primo minuto, di fatto, non c’è stata partita. A sbloccare il match è stato proprio l’ex Hakimi al 12?. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Inter, dopo l’umiliazione arriva anche un’altra beffa: ora è ufficiale

