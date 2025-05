Inter Darmian | "La Champions un sogno che avevo fin da bambino Abbiamo meritato la finale"

Matteo Darmian, con la passione di un bambino e la determinazione di un campione, ha espresso il suo sogno di giocare la finale di Champions League. La sua intervista a TNT Sports non è solo un momento di celebrazione, ma un riflesso del crescente talento italiano nel panorama calcistico europeo. L’Inter, ora più che mai, rappresenta la speranza di un’intera generazione: il riscatto è a un passo, e il palcoscenico è pronto per il grande sogno!

Verso Psg Inter, finale di Champions, parla Matteo Darmian in conferenza stampa. Le dichiarazioni del difensore dei nerazzurri

In vista della finale di Champions League tra PSG e Inter, Matteo Darmian ha parlato in conferenza stampa, condividendo le sue impressioni e aspettative sul grande incontro.

Darmian su Inter-Psg di Champions: " Per me può esse l'ultima, vivo emozione del momento"

