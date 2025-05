Inter dal sogno Triplete al disastro "Zero Tituli" | l'umiliazione in finale non può avere attenuanti

L'Inter, da protagonista del triplete a vittima di un umiliante “zero tituli”, segna un capitolo drammatico nella storia della Champions League. L’assenza di attenuanti è palpabile: una sconfitta che lascia il segno e riaccende il dibattito sul futuro della squadra. È un momento critico non solo per i nerazzurri, ma per tutto il calcio italiano, chiamato a rialzarsi in un contesto internazionale sempre più competitivo. Come reagiranno?

è finita male, malissimo. Come mai prima nella storia della Champions League. Perdere una finale, sulla carta tutto sommato equilibrata, senza. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Inter, tutto pronto per la finale: le parole di Inzaghi e Lautaro

è il momento di riscrivere la storia! Inzaghi e Lautaro, cuore e mente dell'Inter, sono pronti a dare battaglia nella finale contro il PSG.

Cerca Video su questo argomento: Inter Sogno Triplete Disastro Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Inter, dal sogno Triplete al disastro "Zero Tituli": l'umiliazione in finale non può avere attenuanti

Secondo calciomercato.com: è finita male, malissimo. Come mai prima nella storia della Champions League. Perdere una finale, sulla carta tutto sommato equilibrata, senza mai scendere in campo,.

Perché l’Inter ha chiuso a zero titoli: le quattro ragioni del flop

Si legge su msn.com: Squadra stanca, età media alta, infortuni e un ciclo probabilmente finito: l’Inter chiude a zero titoli. Da Inzaghi alle riserve: tutti i problemi della stagione interista che chiude con zero trofei i ...

Inter, triplete al contrario. La profezia di Inzaghi si è avverata!

Da tuttojuve.com: Una profezia al contrato. Era il 5 marzo 2025, conferenza stampa al termine di Inter-Feyenoord 2-0, ritorno degli ottavi di Champions League. Un giornalista gli domanda: "L'Inter punta ...