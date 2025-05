Inter da 0 titoli quest’anno! E il 5-0 in finale contro il Psg vale un record altamente negativo ecco cosa è successo

L'Inter chiude una stagione senza trofei, subendo un pesante 5-0 in finale di Champions contro il PSG. Questo risultato non solo segna un record negativo per il club, ma rappresenta anche un campanello d'allarme nel panorama calcistico italiano, dove la competitività si fa sempre più agguerrita. Quali saranno le scelte future della dirigenza? La riflessione su come ripartire diventa cruciale in vista della prossima stagione!

Inter da 0 titoli in questa stagione! E il 5-0 in finale di Champions con il Psg vale un record fortemente negativo, cosa è successo. Si chiude con 0 titoli la stagione dell’ Inter di Simone Inzaghi. Dopo aver perso la Supercoppa in finale con il Milan, essere uscita in semifinale di Coppa Italia col Milan e aver ceduto lo Scudetto al Napoli, i nerazzurri han perso anche la Champions League con il Psg. E, come riferito da Opta, il 5-0 contro il Paris è valso un record negativo ai rivali della Juve: nella storia delle grandi competizioni europee PSG-Inter è la finale in gara secca con il più ampio margine di gol tra le due squadre (cinque gol di scarto). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Inter da 0 titoli quest’anno! E il 5-0 in finale contro il Psg vale un record altamente negativo, ecco cosa è successo

Palmeri: «Fallimento Inter senza titoli? Guardate Juve e Milan con mercati milionari! Sul Napoli dico questo»

Tancredi Palmeri, giornalista di SportItalia, ha analizzato la stagione dell’Inter nella corsa allo scudetto, confrontandola con i mercati milionari di Juventus e Milan e ponendo l'accento sulla determinazione del Napoli.

