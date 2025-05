Inter così no | tutti i motivi del disastro con il Psg

L'Inter ha vissuto un incubo a Monaco, ma la sconfitta contro il PSG va oltre il risultato finale: è un campanello d'allarme per il calcio italiano. In un'epoca in cui le squadre cercano nuovi talenti e strategie vincenti, i nerazzurri devono riflettere su come tornare competitivi. È tempo di ripensare la propria identità e riscrivere la storia, partendo dai fondamentali. La vera sfida non è solo sul campo, ma nella capacità di rialzarsi.

Non così. Perché perdere una finale, è bene dirlo, ci sta, soprattutto quando, come accaduto all'Inter a Monaco di Baviera, di fronte ti trovi un avversario di quella qualità, ma non così. Sì, perché quella incassata dai nerazzurri in terra tedesca è stata una vera e propria disfatta, con il Psg. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Inter, così no: tutti i motivi del disastro con il Psg

