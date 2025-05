Inter così è un incubo! Doué show manita del Psg Prima Champions per i parigini

L’Inter si sveglia da un incubo: il PSG infligge una pesante sconfitta, segnando la sua prima vittoria in Champions. Con un Luis Enrique in forma smagliante e un attaccante che fa scintille, i nerazzurri sono apparsi disorientati e mai in partita. Un risultato che mette in luce le difficoltà delle squadre italiane nel panorama europeo. Sarà un campanello d’allarme per la Serie A? La lotta per l’Europa è solo all’inizio!

I nerazzurri vengono travolti dalla squadra di Luis Enrique, che segna due gol nei primi 20'. Gli uomini di Inzaghi mai in partita, decisivo l'attaccante autore di una doppietta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Inter, così è un incubo! Doué show, manita del Psg. Prima Champions per i parigini

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Karlström elogia l’Inter: «Mai vista una squadra così interconnessa»

Jesper Karlström, centrocampista dell'Udinese, ha elogiato l'Inter definendola una squadra mai vista così interconnessa.