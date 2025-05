Inter Club Muenchen | Crescita e Sfide per la Finale in Baviera

L'Inter Club Muenchen è un esempio di come la passione calcistica possa superare i confini. Fondato solo nel 2018, oggi conta 132 membri e si prepara a vivere la grande finale in Baviera. Questo gruppo dimostra che l’amore per la squadra può radicarsi ovunque, creando una vera comunità. L'entusiasmo dei tifosi è contagioso e rappresenta una delle tante sfide che il calcio moderno deve affrontare: unire distanze e culture diverse sotto un’unica bandiera.

Dalle tribune del Meazza si canta "Giro l'Italia per te", ma per chi fa parte dell'Inter Club Muenchen, almeno stavolta, è l'Inter ad essere arrivata sul posto. In Baviera ci sono 132 iscritti. Numeri di tutto rispetto, se si considera che l'anno di nascita è il 2018, quando Federico Leonardo decise di piazzare una "bandierina" laddove non c'era una presenza nerazzurra. "Ho fondato l'Inter Club e ora ho passato l'organizzazione ad altri, perché nel frattempo mi sono trasferito a Roma, anche se vado a Monaco una volta al mese - dice -. Mancava un punto di ritrovo, ma in tanti ne sentivano il bisogno e infatti nel giro di pochi giorni siamo diventati subito 20-25 iscritti".

