Inter Bonolis | "Due anni fa abbiamo regalato lo scudetto al Milan questa volta al Napoli"

Inter, la finale di Champions si avvicina e Paolo Bonolis non può trattenere la sua ironia: "Due anni fa abbiamo regalato lo scudetto al Milan, ora tocca al Napoli!" Un richiamo che non solo fa sorridere, ma sottolinea l'importanza della rivalità calcistica in un contesto dove le emozioni sono alle stelle. La sfida col PSG è l’occasione perfetta per scrivere la storia. Sarà un match da ricordare!

Manca sempre meno alla partita più importante dell`anno per l`Inter, che scenderà in campo contro il Paris Saint-Germain nella finale di Champions. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Bonolis ammette: «Inter l’unica in grado di rappresentare a dovere l’Italia in Europa. Scudetto regalato, siamo generosi»

Paolo Bonolis rompe il silenzio e, con la sua verve inconfondibile, sottolinea l'unicità dell'Inter nel panorama calcistico europeo.

