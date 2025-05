Inter Barella | "È mancato il cuore il PSG ha voluto di più la vittoria"

Un'Inter delusa, ma determinata. Dopo un'avvincente sfida contro il PSG, il sogno di alzare la Champions svanisce. "Ci è mancato il cuore", ammettono i giocatori, sottolineando l'importanza della grinta in queste occasioni. Questo match segna un punto cruciale nel percorso dei nerazzurri, che devono riorganizzarsi per affrontare le sfide future. Il calcio, come la vita, è fatto di alti e bassi: ora tocca rialzarsi!

C`è tantissima delusione nell`Inter per quello che poteva essere e non è stato. A Monaco è stato il Paris Saint-Germain ad alzare la Champions. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

