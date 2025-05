Inter attenta a Luis Enrique | il tecnico spagnolo in finale non perde quasi mai

L'Inter sta tenendo d'occhio Luis Enrique, un maestro delle finali che non conosce sconfitta. Con un impressionante 11 vittorie su 13 finali, il tecnico spagnolo rappresenta una vera insidia per chiunque si trovi di fronte a lui. Questa sera, nella finale di Champions League, la pressione è palpabile: può l'Inter rompere il mito di un coach così letale? La risposta potrebbe riscrivere la storia del calcio europeo.

Luis Enrique è uno dei tecnici più letali quando si tratta di finali. La carriera del tecnico del PSG parla chiaro: 11 vittorie su 13 finali disputate, un ruolino di marcia impressionante.

Luis Enrique concede una settimana in sette stalwarts di Parigi Saint-Germain

Luis Enrique ha deciso di concedere una settimana di riposo a sette dei suoi principali giocatori del Paris Saint-Germain, in vista della finale di Champions League.

