Inter arrivata all’Allianz Arena! Tutto pronto per la finale col PSG

L’Inter ha messo piede all’Allianz Arena, pronta a scrivere la storia contro il PSG nella finale di Champions League. Un momento che trascende il calcio, unendo tifosi e passioni da ogni parte d'Europa. La presenza di Lautaro Martinez, simbolo di una squadra determinata, accende i cuori: chi sarà il protagonista della serata? L'adrenalina è palpabile e l'aspettativa cresce. Non resta che attendere il fischio d'inizio!

L'Inter è appena arrivata all'Allianz Arena di Monaco di Baviera, dove alle 21 giocherà la finale di Champions League contro il PSG. IN CAMPO – Guidato da capitan Lautaro Martinez, primo a uscire, il gruppo dell' Inter è sceso dal pullman alle 19.33 all'Allianz Arena di Monaco di Baviera. Già in tanti i tifosi allo stadio per la finale di Champions League di stasera contro il PSG. Fra pochi minuti anche le formazioni ufficiali, che non dovrebbero riservare sorprese. Subito dopo un breve passaggio negli spogliatoi, la squadra si è diretta in campo per un primo controllo del terreno di gioco della partitissima di stasera.

Decise le date di Napoli-Cagliari e Como-Inter: è arrivata l'ufficialità

È ufficiale: le date di Napoli-Cagliari e Inter-Como sono state confermate. Entrambi i match si disputeranno venerdì 23, segnando il rush finale del campionato di Serie A 2024-2025.

Inter-Psg, la finale di Champions League: dove vederla in chiaro (tv e streaming), probabili formazioni e orario

Secondo leggo.it: L'appuntamento con la storia: stasera alle ore 21, all'Allianz Arena di Monaco di Baviera Inter e Psg si sfidano nella finale di Champions League. I nerazzurri dopo la sconfitta di due ...

Champions, stasera Psg-Inter: marea nerazzurra si dirige verso l'Allianz Arena

Segnala ansa.it: Una marea nerazzurra ha iniziato ad avvicinarsi all'Allianz Arena di Monaco di Baviera, dove questa sera l'Inter sfida il Paris Saint Germain nella finalissima di Champions League.

Champions, stasera Psg-Inter: tensione tra tifosi. Stop momentaneo alla metro

Come scrive ansa.it: Una marea nerazzurra ha iniziato ad avvicinarsi all'Allianz Arena di Monaco di Baviera, dove questa sera l'Inter sfida il Paris Saint Germain nella finalissima di Champions League. Tensione fra tifosi ...