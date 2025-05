Inter addio a Pellegrini presidente dello scudetto dei record

Il mondo del calcio italiano piange Ernesto Pellegrini, l'indimenticabile presidente dell'Inter che ha scritto pagine storiche con lo Scudetto dei Record. Dal 1984 al 1995, la sua visione rivoluzionaria ha portato la squadra a conquistare 58 punti in un campionato che oggi sembra un sogno. La sua eredità vive ancora, risuonando nel cuore di ogni tifoso, mentre il calcio moderno cerca di eguagliare quelle straordinarie imprese. La memoria di Pellegrini continua a is

Roma, 31 mag. (askanews) – Il mondo dell’Inter in lutto per la morte di Ernesto Pellegrini. Presidente nerazzurro tra il 1984 al 1995, Pellegrini è stato fautore dello Scudetto dei Record del 1988-89, conquistato con 58 punti sui 68 disponibili (all’epoca ogni vittoria valeva 2 punti). La sua gestione fu caratterizzata dagli acquisti dei tedeschi Rummenigge, Matthäus, Klinsmann e Brehme. L’ultimo trofeo vinto dalla squadra nerazzurra sotto la sua gestione è la Coppa UEFA conquistata nel 1994. Nel febbraio 1995 aveva lasciato la presidenza della società a Massimo Moratti. Il colpo di fulmine tra Ernesto Pellegrini, ricorda la pagina ufficiale dell’Inter fu un affollato Inter-Juventus: 4 aprile 1954. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Ernesto Pellegrini è morto, addio all'imprenditore ex presidente dell'Inter: aveva 84 anni

È un momento di grande tristezza per il mondo del calcio: Ernesto Pellegrini, ex presidente dell'Inter e imprenditore visionario, ci ha lasciati all'età di 84 anni.

Cerca Video su questo argomento: Inter Addio Pellegrini Presidente Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Lutto in casa Inter: muore l'ex presidente Ernesto Pellegrini, in finale col lutto al braccio; Lutto nell'Inter: Addio a Ernesto Pellegrini nel Giorno della Finale di Champions League; Calcio Live News: oggi la finalissima di Champions tra Inter e PSG, addio a Ernesto Pellegrini; Gabriel Silva è il calciatore più veloce del mondo: ha corso a 40,3 km/h! Il video. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Inter, addio a Ernesto Pellegrini

Segnala corrieredellosport.it: L'ex presidente dell'Inter è morto all'età di 84 anni: guidò il club nerazzurro dal 1984 al 1995 vincendo lo scudetto dei record con Trapattoni ...

Addio a Ernesto Pellegrini, ex presidente dell'Inter: aveva 84 anni

Si legge su ilsecoloxix.it: Milano – È morto a 84 anni Ernesto Pellegrini, imprenditore e dirigente sportivo italiano, presidente dell'Inter dal 1984 al 1995: lo rende noto il club nerazzurro sul proprio sito. “Ci ha lasciato il ...

Ernesto Pellegrini è morto, addio all'ex presidente dell'Inter: aveva 84 anni. Aldo Serena: «Proprio nel giorno della finale»

Riporta msn.com: Addio a Ernesto Pellegrini. L'imprenditore ed ex presidente dell'Inter è morto all'età di 84 anni. Pellegrini è venuto ...