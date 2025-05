Inter addio a Ernesto Pellegrini | lo storico presidente è scomparso questa mattina all’età di 84 anni Il cordoglio del club nerazzurro

Il mondo del calcio piange Ernesto Pellegrini, storico presidente dell'Inter scomparso a 84 anni. Leader carismatico dal 1984 al 1995, ha guidato i nerazzurri verso trionfi indimenticabili, incluso lo Scudetto dei record. La sua eredità vive nel cuore dei tifosi e nella storia del club, simbolo di passione e determinazione. In un periodo in cui il calcio sta cercando nuove identità, Pellegrini rappresenta l'essenza autentica di una vera squadra.

Inter, morto il presidente dello Scudetto dei record Ernesto Pellegrini: il cordoglio del club nerazzurro. Triste notizia per Milano e per l’Inter. Ernesto Pellegrini, il presidente storico del club nerazzurro, è venuto a mancare questa mattina. Aveva 84 anni e ha guidato l’Inter dal 1984 al 1995, lasciando un segno significativo nella storia della squadra, soprattutto con lo Scudetto dei record della stagione 8889. I funerali si terranno mercoledì 4 giugno in Sant’Ambrogio alla ore 15. I nerazzurri giocheranno la finale di Champions contro il Psg con il lutto al braccio. Ci ha lasciato il Presidente Ernesto Pellegrini. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter, addio a Ernesto Pellegrini: lo storico presidente è scomparso questa mattina all’età di 84 anni. Il cordoglio del club nerazzurro

Ernesto Pellegrini è morto, addio all'imprenditore ex presidente dell'Inter: aveva 84 anni

È un momento di grande tristezza per il mondo del calcio: Ernesto Pellegrini, ex presidente dell'Inter e imprenditore visionario, ci ha lasciati all'età di 84 anni.

Cerca Video su questo argomento: Inter Addio Ernesto Pellegrini Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Calcio Live News: oggi la finalissima di Champions tra Inter e PSG, addio a Ernesto Pellegrini; Lutto in casa Inter: muore l'ex presidente Ernesto Pellegrini, in finale col lutto al braccio; LUTTO - E' morto Ernesto Pellegrini, l'ex presidente dell'Inter aveva 84 anni; Addio a Enrico De Wan: il pioniere torinese che ha trasformato i bijoux in arte. 🔗Cosa riportano altre fonti

Ernesto Pellegrini è morto, addio all'ex presidente dell'Inter: aveva 84 anni. Aldo Serena: «Proprio nel giorno della finale»

Lo riporta msn.com: Addio a Ernesto Pellegrini. L'imprenditore ed ex presidente dell'Inter è morto all'età di 84 anni. Pellegrini è venuto a mancare alle 8 di questa mattina. I funerali al momento sono fissati mercoledì ...

Inter, Ernesto Pellegrini è morto: addio al presidente dello scudetto dei record con Trapattoni in panchina

Come scrive affaritaliani.it: L'Inter piange Ernesto Pellegrini: l'ex presidente nerazzurro è morto all'età di 84 anni a poche ore dalla finale di Champions che vedrà i nerazzurri sfidare il Psg a Monaco di Baviera.

Morto Ernesto Pellegrini, addio allo storico ex presidente dell’Inter

Secondo milanofinanza.it: Imprenditore nel campo della ristorazione è stato al vertice della squadra nerazzurra dal 1984 al 1995. Il saluto di Aldo Serena: te ne sei voluto andare proprio nel giorno della vittoria della Superc ...