L'intelligenza artificiale entra nel cuore della politica italiana con un ciclo di quattro lezioni aperte al pubblico in Vicolo Valdina. Il premio Nobel Giorgio Parisi inaugurerĂ questo evento che segna un passo importante per avvicinare cittadini e istituzioni a un tema sempre piĂą centrale nel dibattito globale. Un'opportunitĂ unica per scoprire come l'IA possa trasformare il nostro futuro. Non perdere l'occasione di essere parte di questa evoluzione!

ROMA – Il premio Nobel Giorgio Parisi darĂ il via al ciclo di lezioni promosse dalla Camera sull’Intelligenza artificiale, aperte al pubblico nello splendido scenario di vicolo Valdina. Sul tema, il Comitato di Vigilanza sull’attivitĂ di Documentazione della Camera dei deputati – presieduto dalla Vicepresidente Anna Ascani – ha svolto negli ultimi anni un’indagine specifica e ha lanciato una sperimentazione attraverso la selezione tra progetti di giovani ricercatori per il supporto ai lavori parlamentari. Il ciclo di seminari è l’ultima iniziativa promossa sull’argomento. Il programma, intitolato “La tĂ©chne e la pòlis: quattro lezioni sull’attualitĂ e sul futuro”, si aprirĂ martedì 10 giugno, alle ore 19. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Intelligenza artificiale e Parlamento: quattro lezioni aperte al pubblico a Vicolo Valdina

