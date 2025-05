Insulti all' arbitro e maxi squalifica la società | Ragazzi da recuperare

Il calcio, si sa, è passione pura, ma a volte travalica i limiti. L'US Ponzano Calcio, scossa da insulti all'arbitro e da una maxi squalifica, si trova ora a dover recuperare ragazzi e valori. Il Presidente Tiziano Zago ha preso fermamente le distanze, sottolineando l'importanza di un ambiente sano e rispettoso. Questo episodio ci ricorda che il fair play non riguarda solo il campo, ma anche le tribune. La rinascita parte da qui!

Dopo quanto espresso a caldo dal Presidente, Tiziano Zago, nel prendere le distanze, tutta l’US Ponzano Calcio, con un comunicato stampa, condanna quanto accaduto al termine della partita del Torneo Marca Trevigiana Unione LPV – Ponzano del 19 maggio u.s. «Ci scusiamo in primo luogo con la. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Insulti all'arbitro e maxi squalifica, la società: «Ragazzi da recuperare»

Insulti razzisti all'arbitro: daspo e maxi squalifica a 4 calciatori del Ponzano Juniores

Gli insulti razzisti rivolti all'arbitro durante la partita tra Ponzano e Union Lpv nel 44º Torneo Marca Trevigiana Juniores hanno suscitato sdegno e condanna, portando all'adozione di un daspo e a una maxi squalifica per quattro calciatori del Ponzano juniores.

Cerca Video su questo argomento: Insulti Arbitro Maxi Squalifica Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Insulti all'arbitro e maxi squalifica, la società: «Ragazzi da recuperare»; Maxi squalifica per un baby calciatore, insulti di stampo razzista nei confronti di un avversario; Insulti razzisti all'arbitro: daspo e maxi squalifica a 4 calciatori del Ponzano Juniores; Offese razziste all’arbitra marocchina, maxi squalifica per due Juniores: divieto di accesso ai campi da gioco. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Offese razziste all’arbitra marocchina, maxi squalifica per due Juniores: divieto di accesso ai campi da gioco per un anno

Segnala ilgazzettino.it: TREVISO - Insulti discriminatori di contenuto razziale nei confronti dell’arbitro, in questo caso donna, e piovono le squalifiche ma anche il divieto di accedere agli impianti sportivi dove ...

Insulti razzisti all’arbitra al torneo giovanile: legali dell'Aia in campo. Il presidente Zappi: «Avviata un’azione di tutela verso la ragazza»

Si legge su ilgazzettino.it: TREVISO - «Sarà dato mandato ai legali dell’Aia di avviare azioni di tutela verso l’arbitro». Ad affermarlo è Antonio Zappi, presidente nazionale ...

Treviso, insulti razzisti all'arbitra: Daspo e squalifica per quattro giocatori, due sono minorenni

Come scrive corrieredelveneto.corriere.it: È successo a Castagnole, le offese da parte di giocatori del Ponzano: due maggiorenni allontanati dai campi per un anno, dieci giorni di squalifica per due minori. Condanna della società, il Coni: «Sc ...