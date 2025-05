insediamento agrivoltaico la regione dice no

La Regione boccia il maxi progetto agrivoltaico che avrebbe occupato oltre un milione di metri quadri tra Mulazzano, Cassino d'Alberi e Zelo Buon Persico. Un passo significativo in un periodo in cui la sostenibilità è al centro del dibattito pubblico. La mobilitazione della cittadinanza dimostra quanto sia cruciale trovare un equilibrio tra innovazione e tutela del territorio. La battaglia per il futuro agricolo continua!

Raggiunge i palazzi regionali il maxiprogetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico nelle campagne tra Mulazzano, Cassino d'Alberi e Zelo Buon Persico, che prevede l'impiego di oltre un milione di metri quadri di terreni e che da tempo sta impegnando la cittadinanza in una battaglia per la difesa del territorio da quello che viene ormai considerato a tutti gli effetti un " ecomostro ". Un progetto che spaventa i cittadini per gli impatti ambientali e visivi, per la sua vicinanza a zone di interesse particolare come luoghi di culto, una Rsa e diverse scuole, ma anche per la possibilità che l'abitato di Cassino possa trovarsi isolato e schiacciato.