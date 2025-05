Inps presenta riforma inclusiva con SISDa Progetto di vita e disability manager

L'INPS lancia una riforma inclusiva, un vero e proprio cambio di passo per garantire diritti e opportunità a chi vive con disabilità. Il progetto "sisda" e la figura del disability manager sono strumenti innovativi che mirano a promuovere un'autonomia reale. In un contesto sociale sempre più attento all'inclusione, questa iniziativa rappresenta un segnale forte: il lavoro non è solo un obiettivo, ma un diritto fondamentale per tutti. Scopri come può cambiarti la vita!

Valeria Vittimberga, direttore generale Inps, ha espresso con fermezza che la recente normativa in materia di disabilità rappresenta un passo decisivo per la creazione di un sistema più inclusivo, in cui il diritto al lavoro è considerato un pilastro per garantire autonomia e dignità a chi convive con una condizione di disabilità. Durante il Festival

