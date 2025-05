Inganno dal passato | tutto quello che c’è da sapere sul film

Questa sera su Rai 2, non perdere "Inganno dal passato", un thriller avvincente che ti porterà a riflettere sui segreti sepolti e le verità nascoste. Diretto da Jeff Hare, il film esplora le insidie del passato attraverso una trama coinvolgente e un cast stellare. In un'epoca in cui i misteri familiari sono sempre più al centro dell'attenzione, lasciati avvolgere da una storia che tiene col fiato sospeso. Chi è disposto a rivelare la ver

Inganno dal passato: trama, cast e streaming del film su Rai 2. Questa sera, sabato 31 maggio 2025, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Inganno dal passato (titolo originale: Deadly Due Date), film del 2021 diretto da Jeff Hare con Ashlynn Yennie, Ella Cannon, Philip Boyd, Diane Robin, Brianna Butler, Ryan Littmann, Dave Pileggi, Rhett Buchanan, Cesar Chanlatte. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Bill e Rachel sono una coppia senza figli. Un giorno, durante una festa con gli ex compagni di liceo, incontrano Claire, compagna di classe che sta per diventare ragazza madre. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Inganno dal passato: tutto quello che c’è da sapere sul film

Thriller psicologico inganno dal passato su rai 2

Non perderti "Inganno dal passato", il thriller psicologico che terrà col fiato sospeso il pubblico di Rai 2 il 31 maggio 2025.

Cerca Video su questo argomento: Inganno Passato Tutto C Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Inganno dal passato: trama e cast del film di Jeff Hare

cinematographe.it scrive: Una gravidanza offerta in regalo si trasforma in incubo: «Inganno dal passato» stasera alle 21.20 su Rai 2. Thriller domestico da brivido.

LA TRAMA DI INGANNO DAL PASSATO

Come scrive comingsoon.it: Inganno dal Passato, scheda del Film di Jeff Hare, con Ashlynn Yennie, Ella Cannon e Philip Boyd, leggi la trama e la recensione, guarda il trailer, ecco quando, come e dove vedere il Film in TV e in ...

Inganno dal passato: trama e cast del thriller in onda stasera su Rai 2 per il ciclo 'Nel segno del giallo'

msn.com scrive: Una donna incinta sconvolge la vita di una coppia con la promessa di un'adozione: tra bugie, ossessioni e violenza, un thriller da brivido in prima serata su Rai 2.