Stasera su Rai 2 il thriller "Inganno dal passato" promette di tenervi col fiato sospeso! Una donna incinta irrompe nella vita di una coppia con la promessa di un'adozione, ma tra bugie e ossessioni, la situazione si trasforma in un incubo. In un contesto in cui le dinamiche familiari sono sempre più complesse, questo film del 2021 ci ricorda quanto sia fragile la linea tra amore e paura. Non perdetevi questo viaggio nel brivido!

Una donna incinta sconvolge la vita di una coppia con la promessa di un'adozione: tra bugie, ossessioni e violenza, un thriller da brivido in prima serata su Rai 2. Stasera su Rai 2, in prima serata, va in onda il film Inganno dal passato, un avvincente thriller del 2021 diretto da Jeff Hare. Il titolo originale della pellicola è Deadly Due Date e rientra all'interno del ciclo Nel segno del giallo, la storica rassegna che da oltre trent'anni appassiona il pubblico con film carichi di suspense, mistero e colpi di scena. Ecco la trama completa e il cast del lungometraggio, per scoprire tutti i dettagli di questa inquietante storia di ossessione e inganno. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Inganno dal passato: trama e cast del thriller in onda stasera su Rai 2 per il ciclo 'Nel segno del giallo'

Non perderti "Inganno dal passato", il thriller psicologico che terrà col fiato sospeso il pubblico di Rai 2 il 31 maggio 2025.

